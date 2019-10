ഹൈക്കമാൻഡ് തരൂരിന്റെ ചെവിക്ക് പിടിച്ചോ? മോദിയെ വിമർശിച്ചാലേ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിലനിൽപ്പുള്ളുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ എം പി ശശി തരൂർ പ്രധാന മന്ത്രിയെ വിമർശിക്കുന്നു

ന്യൂഡൽഹി: നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിച്ചാലേ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിലനിൽപ്പുള്ളുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ എം പി ശശി തരൂർ പ്രധാന മന്ത്രിക്ക് നേരെ വിമർശനം ആരംഭിച്ചു. നരേന്ദ്രമോദിജീ, വിമർശനങ്ങളേയും വെല്ലുവിളികളേയും നേരിടാൻ നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിമാരെ താങ്കൾ ആദ്യം പരിശീലിപ്പിക്കൂ. പാർലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പ്രഭാഷണം മാത്രം കേട്ടിരിക്കാനുള്ള ഇടമല്ല’- എന്നായിരുന്നു തരൂർ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചത്.

Agree that such an innovation will be useful, @narendramodi ji, if it is trained on your ministers,so they can be responsive to constructive criticisms &challenging questions!https://t.co/7UBYJUZLyP Parliament is not just for the rest of us to pay attention to theGovt’s lectures.

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 30, 2019