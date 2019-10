ന്യൂ ഡൽഹി : എസ്.സി/എസ്.ടി കേസിലെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് ഉത്തരവ്. എസ്.സി/എസ്.ടി അതിക്രമ തടയൽ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതികൾ സംബന്ധിച്ച വിധിയാണ് പരിശോധിക്കുക.

Supreme Court partly allows the review petition filed by the Centre against Court's judgement of 'diluting' various stringent provisions of SC/ST (Prevention of Atrocities) Act. pic.twitter.com/VLFOlxKAnr

— ANI (@ANI) October 1, 2019