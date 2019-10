ബസ്സപകടം; ആറുപേര്‍ മരിച്ചു : നിരവധിപേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

ഭോപ്പാൽ : ബസ്സപകടത്തിൽ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഉള്‍പ്പെടെ ആറു പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മധ്യപ്രദേശിലെ റായ്സേന്‍ ജില്ലയില്‍ ബസ് നദിയിലേയ്ക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു. നാല്‍പ്പത്തിയഞ്ച് യാത്രക്കാരുമായി ഇന്‍ഡോറില്‍ നിന്നും ചത്തര്‍പൂരിലേയ്ക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ബസ്സാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.

Madhya Pradesh: 6 people killed, 19 injured after a bus fell into a river in Raisen, last night; injured being treated at a local hospital pic.twitter.com/51qB8le8hY

— ANI (@ANI) October 3, 2019