ഭോപാൽ : ട്രക്കും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ആറ് മരണം. മധ്യപ്രദേശിലെ ശിവപുരി ജില്ലയിൽ കൊളാരസിനു സമീപം മുംബൈ-ആഗ്ര ദേശീയപാതയിലാണ് തിങ്കളാഴ്ച്ച അപകടമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓട്ടോറിക്ഷയിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ് മരിച്ചത് എന്നാണ് വിവരം. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.

Madhya Pradesh: 6 people died in a collision between a truck and an auto-rickshaw on Mumbai – Agra National Highway near Kolaras in Shivpuri district today. The injured have been admitted to a hospital. pic.twitter.com/DqVw6iMNRn

— ANI (@ANI) October 7, 2019