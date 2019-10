ട്വിറ്ററില്‍ വൈറലായി പ്രവാസിയുടെ വിസ കേസ് ; കാരണം ഇതാണ്

ദുബായ്: തന്റെ പാസ്പോര്‍ട്ട് തന്നില്‍ തട്ടിയെടുത്ത് ബാങ്ക് വായ്പയ്ക്ക് ഈടുനല്‍കിയെന്ന് ദുബായിലെ ഒരു പ്രവാസിനല്‍കിയ പരാതി ട്വിറ്ററില്‍ വൈറല്‍. ദുബായ് പോലീസിന് ജാഹിര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ എന്നയാളാണ് ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

തന്നെ ഒരു ഈജിപ്തുകാരനാണ് ദുബായിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതെന്നും രണ്ട് വര്‍ഷത്തേക്ക് വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തതിരുന്നുവെന്നും ജാഹിര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ദുബായ് പോലീസിന് നല്‍കിയ ട്വീറ്റില്‍ പറയുന്നു. വിസ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത ശേഷം അയാള്‍ തന്റെ പാസ്‌പോര്‍ട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്തെന്നും പണം മുഴുവന്‍ തട്ടിയെടുത്തെന്നും പരാതിയില്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

Pleas help me 1 Egyption guy brieng me here in dubai and he make visa for me 2 years visa. After visa he make loan for me and take all money. Even he take my passport And put as a garantie please help me dubai police .my boss Egyption he ruin my life.i don’t know what I wil do

— jahir sarkar (@jahirsarkar21) October 11, 2019