ലോക ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് : ഇന്ത്യയുടെ മഞ്ജു റാണി ഫൈനലിൽ

ഉലൻ ഉദേ (സൈബീരിയ): ലോക ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ 48 കിലോഗ്രാം വനിത വിഭാഗത്തിലെ ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മഞ്ജു റാണി. സെമിഫൈനലിൽ തായ് ലൻഡിന്‍റെ ചുതാമറ്റ് റാക്സാറ്റിനെ ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തിയാണ് മഞ്ജു കലാശപ്പോരിലേക്ക് കടന്നത്. 4-1 എന്ന സ്കോറിലായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ താരത്തിന്‍റെ വിജയം. മഞ്ജുവിന്‍റെ ആദ്യ ലോക ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് പോരാട്ടമാണിത്.

Manju scripts HISTORY!🔥

First 🇮🇳 women boxer after 18 years to reach the finals of #AIBAWorldBoxingChampionship on debut. @MangteC in 2001 had reached the finals.

Defeated 🇹🇭 WC 🥉medallist Chuthamat Raksat 4⃣-1⃣ to seal her berth in the 48kg. #PunchMeinHiaDum#GoforGold pic.twitter.com/86eREkMAtt

— Boxing Federation (@BFI_official) October 12, 2019