വേൾഡ് ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ്; തോൽവിയിലും തലയുയർത്തി മേരി കോം :വെങ്കല മെഡൽ നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചു

ഉ​ല​ന്‍ ഉ​ദെ (സൈ​ബീ​രി​യ): വേൾഡ് ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സെമിയിൽ പരാജയം ഏറ്റു വാങ്ങിയിട്ടും വെങ്കല മെഡൽ നേടി ചരിത്രം കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മേരി കോം. വേൾഡ് ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ല്‍ മെ​ഡ​ലു​ക​ള്‍ നേ​ടി​യ താ​ര​മെ​ന്ന ഖ്യാ​തി​യാ​ണു മേ​രി സ്വന്തമാ​ക്കി​യ​ത്.

. @MangteC ends her campaign at the #aibaworldboxingchampionship with a Bronze Medal-8th medal in all to end this edition. She goes down 1-4 in the semi-finals to Busenaz Cakiroglu of Turkey. #PunchMeinHiaDum#Boxing pic.twitter.com/6qqu8BksvR

— Boxing Federation (@BFI_official) October 12, 2019