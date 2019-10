ലോക ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻ ഷിപ്പ് : വെള്ളി മെഡൽ നേടി മഞ്ജു റാണി

മോസ്‌കോ : ലോക ബോക്സിങ് ചാമ്പ്യൻ ഷിപ്പിലെ 48കിലോഗ്രാം വനിത വിഭാഗത്തിൽ റഷ്യയുടെ എക്തറീന പല്‍കേവയോട് തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ് മഞ്ജു റാണി തന്റെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തിൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിയത്. രണ്ടാം സീഡായിരുന്നു പല്‍കേവ 1-4നായിരുന്നു മഞ്ജുവിനെ തോൽപ്പിച്ചത്. സെമിയില്‍ തായ്‌ലന്‍ഡിന്റെ ചുതാമത് രക്‌സതിനെ ഇടിച്ച് വീഴ്ത്തിയാണ് മഞ്ജു ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളായ മേരി കോം, ജമുന ബോറോ, ലോവ്ലിന എന്നിവര്‍ നേരത്തെ സെമിഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തായിരുന്നു.

#ManjuRani you are a true Champion of the Sport!💪👏

You gave your all. Congrats on your SILVER on debut at the #aibaworldboxingchampionships as she ends her memorable campaign in the 48kg category.

All the very best for your future endeavours, Champ!#PunchMeinHaiDum#boxing pic.twitter.com/cBOQaq0g8Z

— Boxing Federation (@BFI_official) October 13, 2019