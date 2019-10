മോസ്കോ: ലോക ബോക്സിങ് ചാംപ്യന്‍ഷിപ്പ് സെമിയിലെ തോൽവിയിൽ റഫറീയിംഗിനെതിരെ അതൃപ്തിയുമായി മേരി കോം. എങ്ങനെയാണ് താന്‍ സെമിയിൽ തോറ്റത് ? വിധിനിര്‍ണയം ശരിയോ, തെറ്റോ എന്ന് ലോകം വിലയിരുത്തട്ടെയെന്നു മേരി കോം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. രണ്ടാം സീഡായ തുര്‍ക്കി താരം ബുസെനാസ് ചകിറോഗ്ലു ആണ് മേരി കോമിനെ തോൽപ്പിച്ചത്.

How and why. Let the world know how much right and wrong the decision is….https://t.co/rtgB1f6PZy. @KirenRijiju @PMOIndia

— Mary Kom (@MangteC) October 12, 2019