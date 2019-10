ചീറ്റപ്പുലിക്കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ച് രസിച്ച ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കണമെന്ന് ബിജെപി സെക്രട്ടറി

ചീറ്റപ്പുലിക്കുഞ്ഞിനെ കുറെ ചെറുപ്പക്കാര്‍ ചേര്‍ന്ന് ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വീഡിയോയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിക്കുന്നു. വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതോടെ ചെറുപ്പക്കാര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് പ്രതികരിച്ച് നിരവധിപേര്‍ രംഗത്തെത്തി. ഗുജറാത്തിലെ ഗീര്‍വനപ്രദേശത്താണ് സംഭവമെന്നാണ് നിഗമനം. രാഷ്ട്രീയക്കാരനും വൈല്‍ഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ സുബിന്‍ അഷറ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയാണ് വൈറലായത്.

ചീറ്റപുലിക്കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തമെന്ന തലക്കെട്ടോടുകൂടിയാണ് വീഡിയോ നിരവധിപേര്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. ഒരാള്‍ കഴുത്തില്‍ കുത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അയാളുടെ കൈയില്‍വടിയുമുണ്ട്. ചുറ്റും വേറെയും ആളുകളുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം അക്രമികളായ ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടെത്താന്‍ സഹായിക്കണമെന്ന് അഹമ്മദാബാദ് ബിജെപി സെക്രട്ടറിയായ സുബിന്‍ അഷറ പറഞ്ഞു.

These culprits should be jailed, they are seen here harassing Leopard cub, anyone who can identify them please Dm me or forest department. This video has emerged probably close to Gir @dave_janak @ParveenKaswan @susantananda3 @mpparimal pic.twitter.com/o48SliXokW

— Zubin Ashara (@zubinashara) October 13, 2019