ജമ്മു കാശ്മീരിൽ തീവ്രവാദികളും സുരക്ഷ സേനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ

അനന്തനാഗ്: തീവ്രവാദികളും സുരക്ഷ സേനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ.ജമ്മു കശ്മീരിലെ അനന്ത് നാഗ് ജില്ലയിലെ ബിജ്ബേഹരയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. തീവ്രവാദികള്‍ വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തവേ സേനക്ക് നേരെ തീവ്രവാദികള്‍ വെടിവെപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Kashmir Zone Police: Encounter underway at the outskirts of Anantnag. More details awaited. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/f4wYYOpI2v — ANI (@ANI) October 16, 2019

മൂന്നു തീവ്രവാദികള്‍ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്നാണ് വിവരം. പ്രദേശം കശ്മീര്‍ സോണ്‍ പൊലീസിന്റെയും സുരക്ഷാസേനകളുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഏറ്റുമുട്ടൽ തുടരുന്നുവെന്നാണ് സൂചന. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിവായിട്ടില്ല.

Jammu and Kashmir: Encounter underway in Pazalpora area of Anantnag. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/7oX3yFLbiy — ANI (@ANI) October 16, 2019

Encounter is in progress at the outskirts of #Anantnag. Further details shall follow.@JmuKmrPolice — Kashmir Zone Police (@KashmirPolice) October 16, 2019

Also read : രാത്രി തോക്കുമായി റോഡിലിറങ്ങി പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ച യുവാവ് പിടിയിലായി