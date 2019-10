ഭക്ഷണം വിളമ്പാനെത്തുന്ന ചമ്പയും ചമേലിയും; ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

ഭുനേശ്വര്‍: റെസ്‌റ്റോറന്റില്‍ ഭക്ഷണം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ട് യന്ത്ര കൈകള്‍ ആണെങ്കിലോ. ആദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടും. പിന്നെ അത് അമ്പരപ്പിലേക്കും കൗതുകത്തിലേക്കുമൊക്കെ വഴിമാറും. ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ശ്രദ്ധനേടുന്നതും അത്തരം ഒരു വീഡിയോയാണ്.

ഒഡില്‍യിലെ ഭുനേശ്വറിലെ റോബോ ഷെഫ് റസ്റ്റോറന്റില്‍ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി എത്തുന്നവര്‍ ആദ്യമൊന്ന് ഞെട്ടും. കാരണം ഇവിടെ ഭക്ഷണവിതരണത്തിലായി എത്തുന്നത് മനുഷ്യരല്ല. പകരം ചമ്പ, ചമേലി എന്നീ പേരുകളുള്ള രണ്ട് റോബോര്‍ട്ടുകളാണ് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്.

#WATCH: Robo Chef, a first of its kind restaurant in Bhubaneswar, has robots to serve food to the customers. The restaurant currently has two robots. #Odisha pic.twitter.com/OHfdjDlybM

— ANI (@ANI) October 16, 2019