പരിസരബോധമില്ലാതെ യുവതിയുടെയും യുവാവിന്റെയും സ്നേഹപ്രകടനം; ചോദ്യം ചെയ്ത് യാത്രക്കാരി – വീഡിയോ

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി മെട്രോ ട്രെയിനിൽ യുവാവിനും യുവതിക്കും നേരെ തട്ടിക്കയറി സഹയാത്രക്കാരി. തിരക്കുള്ള മെട്രോ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി യുവാവിന്റെയും യുവതിയുടെയും സ്നേഹപ്രകടനങ്ങൾ അതിര് കടന്നതോടെയാണ് സഹയാത്രക്കാരി ഇടപെട്ടത്. കാഴ്ചയ്ക്ക് അസഹയനീയമായ പ്രവൃത്തികളായിരുന്നു ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് സഹയാത്രക്കാരി ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ വൈറലായി.

‘ഇരുവരും കവിളിൽ പിടിക്കുന്നു, കൈയിൽ പിടിക്കുന്നു. പൊതുസ്ഥലമാണെന്ന ബോധം വേണ്ടേ. ഇത്രയും ആളുകൾക്കിടയിലാണ് ഇവരിത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കില്ല, പുറത്തു പോയി ചെയ്തോളൂ’, യാത്രക്കാരി ഇവരോട് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോ എന്ന് പെൺകുട്ടിയും മറുപടി നൽകി. സ്ത്രീ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന യാത്രക്കാരും ചേരി തിരിഞ്ഞു. ചിലർ യാത്രക്കാരിയെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ മറ്റുചിലർ യുവതിയെയും യുവാവിനെയും അനുകൂലിച്ച് രം​ഗത്തെത്തി. അതോടെ പ്രശ്നം ഗുരുതരമായി. യാത്രക്കാരിലൊരാൾ സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ പകർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

Kalesh b/w a Aunty and a Couple inside Delhi metro over couple were hugging each other inside metro pic.twitter.com/QUkGMtoq4T

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 6, 2023