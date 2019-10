ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലെ ആദ്യ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേട്ടവുമായി രോഹിത് ശർമ

റാഞ്ചി: ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിലും നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി മുന്നേറി ഇന്ത്യയുടെ ഹിറ്റ്മാൻ രോഹിത് ശർമ. ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യ്ക്കെ​തി​രാ​യ മൂ​ന്നാം ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിൽ തന്റെ ആദ്യ ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയാണ് രോഹിത് സ്വന്തമാക്കിയത്. 243 പ​ന്തി​ൽ 28 ഫോ​റും അ​ഞ്ച് സി​ക്സും സ​ഹി​ത​മാ​ണ് രോ​ഹി​ത് ടെ​സ്റ്റി​ലെ ക​ന്നി ഡ​ബി​ൾ സെ​ഞ്ചു​റി അടിച്ചെടുത്തത്. ശേഷം 212 റൺസിൽ രോഹിത് ഔട്ട് ആയി. അതോടൊപ്പം തന്നെ പരമ്പരയിലെ മൂന്നാം സെഞ്ചുറിയും, ടെസ്റ്റ് കരിയറിലെ ആറാം സെഞ്ചുറിയും രോഹിത് സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ടെ​സ്റ്റി​ൽ രോ​ഹി​ത് ശ​ർ​മ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഓ​പ്പ​ണ​റാ​യി ക​ളി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യും ഈ ​പ​ര​ന്പ​ര​യ്ക്ക് ഉ​ണ്ട്.

Take a bow, HITMAN 💯💯

An absolutely sensational innings from @ImRo45 as he brings up his double ton here in Ranchi. pic.twitter.com/zqLCCfQzqX

— BCCI (@BCCI) October 20, 2019