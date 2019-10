മുംബൈ : രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വൻ തീപിടിത്തം. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ബിവന്ദിയിലുള്ള ഗോഡൗണിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അഗ്നിശമന സേന സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപകടകാരണം വ്യക്തമല്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Maharashtra: Fire breaks out in a godown in Bhiwandi. Fire tenders at the spot.More details awaited. pic.twitter.com/uQpz4nqlJ3

— ANI (@ANI) October 21, 2019