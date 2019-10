കൊല്‍ക്കത്ത: നൂറോളം വരുന്ന തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആയുധങ്ങളുമായി തന്നെ ആക്രമിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി ഡാര്‍ജിലിങ് എംപി രാജു ബിസ്ത രംഗത്ത്. കാലിംപോങ്ങിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ഏകദേശം നൂറോളം ടിഎംസി പ്രവര്‍ത്തകരാണ് ആക്രമിക്കാനെത്തിയതെന്നും തന്നെ വധിക്കാനുള്ള നീക്കമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Today there was an assassination attempt on me. I was on my way to inaugurate a new school building in Sinji, Kalimpong when drunk TMC supporters attacked me with Khukuri, Knives and pelted heavy Stones.@AmitShahOffice @HMOIndia @kishanreddybjp @BJP4Bengal @AmitShah @PMOIndia pic.twitter.com/5UX8uqc8UO

— Raju Bista (@RajuBistaBJP) October 22, 2019