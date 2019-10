ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലും വീഴ്ത്തി, ഇന്ത്യ പരമ്പര തൂത്തുവാരി

വിശാഖപട്ടണം : ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് എതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലെ ഇന്നിംഗ്സ് ജയത്തിലൂടെ 3-0ത്തിന് പരമ്പര തൂത്തുവാരി ഇന്ത്യ. 202 റൺസിനും, ഇന്നിഗ്‌സിനുമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ ഇന്ത്യ തോല്‍പ്പിച്ചത്. ആദ്യ ടെസ്റ്റ് മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയ ഷഹബാസ് നദീമാണ് ഇന്ത്യയെ ജയത്തിലെത്തിച്ചത്.

#TeamIndia win the 3rd Test by an innings & 202 runs #INDvSA @Paytm 3-0 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/OwveWWO1Fu

335 റണ്‍സിന്റെ കൂറ്റന്‍ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് ലീഡ് വഴങ്ങി ഫോളോ ഓണ്‍ ചെയ്ത ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 133 റണ്‍സിന് പുറത്തായി. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യയുടെ കൂറ്റന്‍ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് സ്കോറായ 497/9നെതിരെ ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സ് പുനരാരംഭിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 162 റണ്‍സിന് ആള്‍ഔട്ടാകുകയായിരുന്നു. ഡി ​ബ്രൂ​യി​നാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഇ​ന്നിം​ഗ്സി​ലെ ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ. ഇന്ത്യക്കായി ഷമി മൂന്നും ഉമേഷ് യാദവും നദീമും രണ്ടും ജഡേജയും അശ്വിനും ഒരോ വിക്കറ്റും സ്വന്തമാക്കി. ടോസ് നേടി ബാറ്റിഗ് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഇന്ത്യ രോഹിത് ശര്‍മയുടെ (212) ഇരട്ട സെഞ്ചുറിയുടെയും അജിങ്ക്യ രഹാനെയുടെ (115) സെഞ്ചുറിയുടെയും ബലത്തിലാണ് മികച്ച സ്‌കോറിൽ എത്തിയത്. സ്കോര്‍: ഇന്ത്യ – 497/9 ഡിക്ലയേര്‍ഡ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക – 162, 133

11th straight series win at home for #TeamIndia 🙌🙌

Upwards & onwards from here on 🇮🇳🇮🇳😎👌 @Paytm #INDvSA pic.twitter.com/kPHAiiDdo0

— BCCI (@BCCI) October 22, 2019