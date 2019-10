ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്ത്രീശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ച ‘ഭാരത് കി ലക്ഷ്മി’ പദ്ധതിയുടെ അംബാസഡര്‍മാരായി ബോളിവുഡ് നടി ദീപിക പദുകോണിനെയും ബാഡ്മിന്റണ്‍ താരം പി.വി. സിന്ധുവിനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

India’s Nari Shakti epitomises talent and tenacity, determination and dedication.

Our ethos has always taught us to strive for women empowerment.

Through this video, @Pvsindhu1 and @deepikapadukone excellently convey the message of celebrating #BharatKiLaxmi. https://t.co/vE8sHplYI3

— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2019