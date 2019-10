കൊച്ചി: ആറാം സീസൺ ഐഎസ്എല്ലിൽ ഇന്നത്തെ മത്സരം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സും-മുംബൈ സിറ്റിയും തമ്മിൽ. വൈകിട്ട് 7.30ന് കലൂര്‍ ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് ഇരു ടീമുകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക. രണ്ടാം ജയത്തിനായാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഇന്നിറങ്ങുക. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കരുത്തരായ എടികെയെ 2-1 ന് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ് തോൽപ്പിച്ചിരുന്നു. മുംബൈക്കെതിരായ മല്‍സരത്തില്‍ ടീമില്‍ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് സൂചന.

ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തില്‍ പകരക്കാരനായി മാത്രം ഇറങ്ങിയ മലയാളി താരം സഹല്‍ അബ്ദുള്‍ സമദ് ഇന്നിറങ്ങുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല. കഴിഞ്ഞ സീസണില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായ മുംബൈയെ മറികടക്കാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ഈ സീസണിലെ ആദ്യ മല്‍സരമാണ് മുംബൈ സിറ്റിക്ക്. നിലവിൽ മൂന്ന് പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ്. ഗോവ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും, ജംഷദ്‌പൂർ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.

