മുംബൈ : മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​യി​ൽ വോട്ടെണ്ണൽ പുരോഗമിക്കെ വിജയം നേടാനൊരുങ്ങി ബി​ജെ​പി-​ശി​വ​സേ​ന സ​ഖ്യം. വ്യ​ക്ത​മാ​യ ആ​ധി​പ​ത്യ​ത്തോ​ടെ സ​ഖ്യം മുന്നേറുന്നുവെന്ന വാർത്തകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച 242 മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ 178ലും ​എ​ൻ​ഡി​എ ലീ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്-​എ​ൻ‌​സി​പി സ​ഖ്യം 87 ഇ​ട​ത്തിലാണ് മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നത്. എ​ക്സി​റ്റ് പോ​ൾ ഫലങ്ങൾ ശരിയാകുന്ന തരത്തിലാണ് എ​ൻ​ഡി​എയുടെ മുന്നേറ്റം.

Mumbai: BJP state office decorated ahead of counting of votes for #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/WbVuWwy92j

— ANI (@ANI) October 24, 2019