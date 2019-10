ചെ​ന്നൈ: പു​തു​ച്ചേ​രി കാ​മ​രാ​ജ് ന​ഗ​ർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ജ​യം. 7,171 വോ​ട്ടി​ന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ ജോ​ൺ കു​മാ​ർ ജയിച്ചത്. ജോ​ൺ​കു​മാ​ർ 14,782 വോ​ട്ടു​ക​ൾ നേടിയപ്പോൾ എ​തി​ർ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി എ​ൻ​ആ​ർ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്‍റെ എ​സ്. ഭു​വ​നേ​ശ്വർ 7,611 വോട്ടുകൾ മാത്രമേ നേടിയൊള്ളു.

Congress-DMK candiate for by-poll to Kamaraj Nagar constituency, John Kumar: I thank people for giving a big mandate and making me win. My first priority will be to provide basic necessities to people. I also congratulate my opponents who worked hard but couldn't win #puducherry pic.twitter.com/DjFjIKJ7yS

— ANI (@ANI) October 24, 2019