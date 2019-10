പാ​രീ​സ്:ഫ്ര​ഞ്ച് ഓ​പ്പ​ണ്‍ ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ണ്‍ പു​രു​ഷ ഡ​ബി​ൾ​സ് ഫൈ​ന​ലി​ൽ ക​ട​ന്നു ഇന്ത്യയുടെ സാ​ത്വി​ക് സാ​യ്രാ​ജ്-​ചി​രാ​ഗ് സ​ഖ്യം. ​സെമി ഫൈനലിൽ അ​ഞ്ചാം സീ​ഡും എ​ട്ടാം റാ​ങ്കു​കാ​രു​മാ​യ ജാ​പ്പ​നീ​സ് യു​ട്ട വാ​ട്ട​മാ​വെ-​ഹി​രോ​യൂ​ക്കി എ​ൻ​ഡോ ജോ​ഡികളെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ഗെ​യി​മു​കളിൽ തോൽപിച്ചാണ് ഇരുവരും ഇന്ത്യൻ സഖ്യം കലാശപ്പോരിലേക്ക് കടന്നത്. മ​ത്സ​രം 50 മി​നി​റ്റ് മാ​ത്ര​മാ​ണു നീ​ണ്ട​ത്. സ്കോ​ർ: 21-11, 25-23. ടോ​പ് സീ​ഡും ഒ​ന്നാം റാ​ങ്കു​മാ​യ മാ​ർ​ക​സ് ഫെ​ർ​നാ​ൾ​ഡി ഗി​ഡോ​ണ്‍-​കെ​വി​ൻ സ​ഞ്ജ​യ സു​കാ​മു​ൽ​ജോ സ​ഖ്യ​വുമായാണ് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുക. സാ​ത്വി​ക്-​ചി​രാ​ഗ് സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ര​ണ്ടാം ഫൈ​ന​ലാ​ണി​ത്. കു​റ​ച്ചു മാ​സം മു​ന്പു ന​ട​ന്ന താ​യ്ല​ൻ​ഡ് ഓ​പ്പ​ണി​ൽ സ​ഖ്യം കി​രീ​ടം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

