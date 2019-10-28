VIDEO: യുഎഇ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ അമ്പരപ്പിച്ച് മത്സ്യ ചാകര

റാസ് അൽ ഖൈമ•റാസ് അൽ ഖൈമയുടെ വടക്കൻ പ്രദേശത്ത് യുഎഇ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തങ്ങളുടെ വലയില് അളവില് മത്സ്യം ലഭിച്ചതില് അതിശയിച്ചുപോയതായി അറബി ദിനപത്രമായ അൽ ഖലീജ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഏകദേശം 50 ടൺ മത്സ്യം പിടികൂടിയതായി മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം പരമാവധി 20 ടൺ വരെയാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളിൽ ഒരാളായ അബ്ദുല്ല മുഹമ്മദ് അൽ അദാബ് പറഞ്ഞു.
മീനുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മിതമായ നിരക്കില് ലഭിക്കുന്ന ഡയയൂ ഇനത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ഫിഷർമെൻ സൊസൈറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഹുമൈദ് അൽ സാബി പറഞ്ഞു,
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായ ഒരു വീഡിയോയിൽ ധാരാളം മത്സ്യങ്ങളെ കടൽത്തീരത്ത് കാണാം. 50 ഓളം ട്രക്കുകളിലാണ് മത്സ്യം ഇവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോയത്.
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. 50 مركبة لنقل كميات كبيرة من محصول سمكي والأكبر من منذ 4 أعوام في منطقة شعم برأس الخيمة الخليج تفاجأ 3 صيادين مواطنين وعمال بحر آسيويون، يعملون في ساحل منطقة شعم، حوالي 40 كيلومتراً شمال مدينة رأس الخيمة، بكميات كبيرة من الأسماك، التي وقعت في شباكهم، مساء أمس الأول (السبت). وقال الصيادون إنها الأكبر من نوعها في ساحل المنطقة منذ حوالي 4 أعوام، ونقل محصول الصيد الوفير باستخدام 50 مركبة، فيما تداول الأهالي «فيديو» يظهر كميات الأسماك خلال صيدها على الساحل. وأوضح النوخذة عبد الله محمد الأدب، أحد الصيادين الثلاثة، أن كميات الأسماك تقدر بحوالي 50 طناً، ووصلت إلى الشاطئ تقريباً في الثالثة والنصف ظهراً، واستخدمت في صيدها طريقة «العاملة»، التي تعرف أيضا ب«الضغوة»، فيما بلغ أقصى محصول من تلك الأسماك، خلال رحلة صيد، الموسم الماضي، نحو 20 طناً. وقال حميد الزعابي، نائب رئيس جمعية رأس الخيمة التعاونية لصيادي الأسماك: إن الأسماك، التي اصطادها الصيادون بكميات كبيرة، معظمها من أسماك «ديايوه»، وفق ما بلغ الجمعية من مصادرها بين الصيادين والنواخذة، مشيراً إلى أنها من الأسماك زهيدة السعر، وهي أسماك مهاجرة، وليست قاعية.
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