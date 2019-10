ട്രെയിനിൽ വൻ തീപിടിത്തം : 16പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

റാവൽപിണ്ടി : ട്രെയിനിനു തീപിടിച്ച് 16പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പാകിസ്ഥാനിൽ കറാച്ചി-റാവൽപിണ്ടി തേസ്ഗാം എക്സ്പ്രസ്സ് ട്രെയിനിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.ഇന്ന് രാവിലെ റാഹീം യാർ ഖാൻ നഗരത്തിന് സമീപം ലിയാഖത്‌പൂരിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Pakistan: Death toll rises to 16, in incident where fire broke out in Karachi-Rawalpindi Tezgam express train in Liaqatpur near Rahim Yar Khan today. pic.twitter.com/wDmxPfN6gh

