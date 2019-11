ഫിംഗര്‍പ്രിന്‍റ് അണ്‍ലോക്ക് സംവിധാനം ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കി വാട്ട്സ്ആപ്പ്. മുൻപ് ബീറ്റപതിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന പ്രത്യേകത ഇപ്പോള്‍ എല്ലാതരം ആന്‍ഡ്രോയ്ഡ് വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും ലഭിക്കും. വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത് വലത് ഭാഗത്ത് മുകളിലുള്ള മൂന്ന് കുത്തുകളില്‍ ടാപ്പ് ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്ന് സെറ്റിങ്‌സ്> അക്കൗണ്ട്> പ്രൈവസി> ഫിംഗര്‍പ്രിന്‍റ് ലോക്ക് എന്നത് തുറക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫിംഗര്‍പ്രിന്‍റ് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. പിന്നീട് ലോക്ക് ടൈം എത്ര സമയത്തിനുള്ളില്‍ വേണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുക – ഒരു മിനുട്ട്, 30 മിനുട്ട് ഇങ്ങനെ. പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷയും, വേഗതയും ലഭിക്കും എന്നാണ് വാട്ട്സ്ആപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Starting today, Android users can add another layer of security to their WhatsApp messages with fingerprint lock. 🔒 Learn more about how to enable the setting here: https://t.co/biwzjhTwop pic.twitter.com/mVDoE4gurk

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) October 31, 2019