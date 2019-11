തെലങ്കാന : ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവിയുമായി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന പോരാട്ടത്തിൽ ഒന്നിനെതിരെ രണ്ടു ഗോളുകൾക്കാണ് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സി തങ്ങളുടെ ആദ്യ സീസണിലെ ആദ്യ ജയം സ്വന്തമാക്കിയത്. മുന്നിട്ട നിന്ന ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിനെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഹൈദരാബാദ് തോൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 54ാം മിനുറ്റില്‍ പെനാല്‍റ്റി കിക്കിലൂടെ മാര്‍ക്കോ സ്റ്റാന്‍കോവിച്ചും 81ാം മിനുറ്റില്‍ ഫ്രീകിക്കിലൂടെ മാഴ്സലീഞ്ഞോയുമാണ് വിജയ ഗോൾ നേടിയത്. 34ാം മിനുറ്റില്‍ മലയാളി താരം രാഹുല്‍ കെ.പിയാണ് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിനായി ഗോൾ നേടിയത്.

OUR FIRST WIN!! The power of Hyderabad coming together. Thank you for the support and love! #AbHyderabadKhelega#HyderabadFC #ISL2019 #HEROISL #IndianSuperLeague #Hyderabad #LetsFootball pic.twitter.com/uYXwtQJvUW

— Hyderabad F.C. (@HydFCOfficial) November 2, 2019