ഐഎസ്എല്ലിൽ ആദ്യ ജയം നേടാനാകാതെ ബെംഗളൂരു എഫ് സി : മത്സരം അവസാനിച്ചത് ഗോൾ രഹിത സമനിലയിൽ

ജംഷഡ്പൂര്‍: ഐഎസ്എല്ലിൽ ആദ്യ ജയം നേടാനാകാതെ നിലവിലെ ചാമ്പ്യനായ ബെംഗളൂരു എഫ് സി. മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ജംഷഡ്പൂര്‍ എഫ്‌സി ആണ് ബെംഗളൂരു എഫ് സിയെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം സമനിലയിൽ തളച്ചത്. മത്സരത്തില്‍ മികച്ച പോരാട്ടം കാഴ്ച്ച വെച്ചെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ പോലും നേടാൻ ബെംഗളൂരുവിന് സാധിച്ചില്ല.

An end-to-end contest sees both @JamshedpurFC and @bengalurufc settle for a point at The Furnace! #JAMBEN #HeroISL #LetsFootball #TrueLove pic.twitter.com/QaTzbUnq1d

— Indian Super League (@IndSuperLeague) November 3, 2019