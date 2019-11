ലഖ്നൗ: സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസിനുള്ളില്‍ ഹെല്‍മറ്റ് ധരിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ചര്‍ച്ചയായത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബാണ്ഡയിലെ വൈദ്യുതി ഓഫീസില്‍നിന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍. വാഹനമോടിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ ഹെല്‍മറ്റ് ധരിക്കാന്‍ മടിയുള്ളവരാണ് പലരും, അപ്പോള്‍ പിന്നെ ഓഫീസിലും ഇവര്‍ ഹെല്‍മറ്റ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണമായിരുന്നു പലര്‍ക്കും അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. ഒടുവില്‍ സംഭവത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ജീവനക്കാര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നത്. വാഹനമോടിക്കുമ്പോഴായാലും അല്ലെങ്കിലും സ്വന്തം തല സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് തന്നെയെന്നതാണ് ഹെല്‍മറ്റുകൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം.

Banda: Employees of electricity dept wear helmets to protect themselves from any untoward incident while working in dilapidated office building. One of the employees says,"It's the same condition since I joined 2 yrs ago. We've written to authorities but there is no response". pic.twitter.com/S3MYarY6zi

— ANI UP (@ANINewsUP) November 4, 2019