ഐഎസ്എൽ; ഹൈദരാബാദിനെ തോൽപ്പിച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് : ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കി

ഹൈദരാബാദ് : ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിൽ നോര്‍ത്ത് യുണൈറ്റഡിനു ജയം. എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിനാണ് ഹൈദരാബാദ് എഫ് സിയെ തോൽപ്പിച്ചത്. 86ാം മിനിറ്റില്‍ പെനാല്‍റ്റിയിലൂടെ മാക്‌സിമിലിയാനോ ബറൈറോയാണ് വിജയ ഗോൾ നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ കേരള ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിനെ തോൽപ്പിച്ച ഹൈദരാബാദിന് ഇത്തവണ മികച്ച പ്രകടം കാഴ്ച്ചവെക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.

