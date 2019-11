ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍താര്‍പുര്‍ ഇടനാഴി ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് നവ്‌ജോത് സിങ് സിദ്ധുവിന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ അനുമതി. ശനിയാഴ്ചയാണ് കര്‍താര്‍പുര്‍ ഇടനാഴിയുടെ ഉദ്ഘാടനം. പാകിസ്ഥാന്‍ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഇ​മ്രാ​ന്‍ ഖാ​ന്‍റെ ക്ഷ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് സി​ദ്ദു ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക. ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഇമ്രാന്‍ ഖാന്റെ ക്ഷണത്തിനു പിന്നാലെ അനുമതി ആരാഞ്ഞ് സിദ്ധു വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തെ സമീപിച്ചിരുന്നു. സന്ദര്‍ശനത്തിന് അനുമതി തേടി സിദ്ധു മൂന്നുവട്ടം കേന്ദ്രത്തിന് കത്തെഴുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്നാണ് അനുമതി ലഭിച്ചത്.

Sources: Political clearance has been granted to Congress leader Navjot Singh Sidhu to travel through the Kartarpur Sahib Corridor on 9th November. pic.twitter.com/vVfQexF5hz

