ഹൈ​ദ​രാ​ബാദ്: ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ കു​ക്കാ​ട്പ​ള്ളി​യി​ല്‍ നി​ര്‍​ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന ബ​സി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ചു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം 6.30നാ​ണ് സം​ഭ​വം. ബ​സ് പൂ​ര്‍​ണ​മാ​യും ക​ത്തി ന​ശി​ച്ചു. അ​ഗ്നി​ശ​മ​ന സേ​ന​യെ​ത്തിയാണ് തീയണച്ചത്. തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​നു​ള്ള കാ​ര​ണം അ​റി​വാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ആ​ര്‍​ക്കും പ​രി​ക്കേ​റ്റി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ര്‍​ട്ട്.

Hyderabad: A bus caught fire in Kukatpally area, at about 6.30 pm today. No casualties reported. More details awaited. pic.twitter.com/H8QTmOliXj

— ANI (@ANI) November 9, 2019