വാഹനാപകടത്തിൽ ബിജെപി എംപിയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു

ഡെറാഡൂൺ : ബിജെപി എംപിയുടെ വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഗർഹ്വാളിൽ നിന്നുള്ള എം പി തിരത് സിംഗ് റാവത്ത് സഞ്ചരിച്ച കാർ ആണ് ഹരിദ്വാറിന് സമീപനം ഭീംഗോഡ-പന്ത് ഡീപിൽ വെച്ച് ഞായറാഴ്ച്ച അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. വാർത്ത ഏജൻസി എഎൻഐ ആണ് സംഭവം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എതിര്‍ദിശയില്‍ ഓവര്‍ടേക്ക് ചെയ്‍തെത്തിയ കാറില്‍ ഇടിക്കാതിരിക്കാന്‍ എംപിയുടെ കാര്‍ വെട്ടിച്ചപ്പോള്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നെന്നാണ് വിവരം. ഓടിയെത്തിയ പ്രദേശവാസികൾ കാറിനടിയില്‍ നിന്ന് എംപിയെ പുറത്തെടുത്ത് ഉടൻ തന്നെ ഹരിദ്വാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ലെന്നും, ആരോഗ്യ നില തൃപ്‍തികരമാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

Uttarakhand: BJP MP from Garhwal, Tirath Singh Rawat's car met with an accident near Bhimgoda-Pant Deep, today. He has been admitted to hospital in Haridwar for injuries sustained in the accident. His condition is stable. pic.twitter.com/n9s1WWDiZh

— ANI (@ANI) November 10, 2019