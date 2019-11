കനത്ത മഴ: ദുബായ് വിമാനങ്ങള്‍ തടസപ്പെട്ടു

ദുബായ്•ഞായറാഴ്ചയുണ്ടായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം രാജ്യത്തുടനീളം റോഡുകളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും സ്കൂളുകൾ നേരത്തെ അടയ്ക്കുന്നതിനും പുറമേ ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ വിമാനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുന്നതിനും ഇടയായി.

Video: Heavy rain lashes #Dubai on Sunday afternoon. Motorists are advised to drive safely. https://t.co/R7JwOotLW5

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ചില വിമാനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നതായും വിമാനങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കായി എയർലൈനിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റ് പരിശോധിക്കാനും ദുബായ് എയര്‍പോര്‍ട്ട്‌സ് അധികൃതര്‍ ഉപഭോക്താക്കളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.

Photo: #Rain in Al Nahda, #Sharjah. How's the weather like at your end? Share with us your #WeatherinUAE picture.

#WeatherUpdate: https://t.co/0pU3hhQJ1S

(Photos by Shihab/Khaleej Times) pic.twitter.com/e4kGBWp2Li

— Khaleej Times (@khaleejtimes) November 10, 2019