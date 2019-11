ലണ്ടന്‍: എടിപി ടൂർ ടെന്നീസ് ഫൈനൽസിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി റോജർ ഫെഡറർ. ഓസ്‌ട്രിയയുടെ ഡൊമനിക് തീം ആണ് നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് ഫെഡററെ തോൽപ്പിച്ചത്. സ്‌കോർ: 7-5, 7-5.

