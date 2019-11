ശ്രീനഗർ : ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഭീ​ക​ര​നെ സൈന്യം വധിച്ചു. ജ​മ്മു കാ​ഷ്മീ​രി​ലെ ഗ​ന്ദേ​ര്‍​ബാ​ല്‍ ജി​ല്ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ​സേ​ന​യു​മായി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. കു​ല​ൻ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഭീ​ക​ര​ർ ഒ​ളി​ച്ചി​രി​പ്പു​ണ്ടെ​ന്ന വി​വ​ര​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ തെ​ര​ച്ചി​ലി​നി​ടെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റു​മു​ട്ട​ലു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും, വെ​ടി​വ​യ്പി​ൽ ഒ​രു സൈ​നി​ക​നു പ​രി​ക്കേ​റ്റുവെന്നും സൈ​നി​ക കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.പ​രി​ക്കേ​റ്റ സൈ​നി​ക​നെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

Jammu & Kashmir Police: One terrorist was killed in an encounter with security forces in Gund, Ganderbal, earlier today. (visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/f9XmRz3eQd

