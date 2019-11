ശ്രീനഗർ : അ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ വീ​ണ്ടും പ്രകോപനവുമായി പാകിസ്ഥാൻ. ജ​മ്മു കാ​ഷ്മീ​രി​ൽ പൂ​ഞ്ച് ജി​ല്ല​യി​ലെ സ​ഹാ​പു​രി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 10.15 ഓ​ടെ​യാ​ണ് പാ​ക് സൈ​ന്യം വെ​ടി​യു​തി​ർ​ത്ത​ത്. എഎൻഐയാണ് ഇക്കാര്യം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആക്രമണത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടില്ല. ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ശക്തമായി തിരിച്ചടിച്ചു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ അറിവായിട്ടില്ല

Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire in Shahpur of Poonch district today at 10:15 AM. Indian Army is retaliating.

— ANI (@ANI) November 17, 2019