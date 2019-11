ബിക്കാനെര്‍•ബിക്കാനെറിൽ രാജസ്ഥാനിൽ ബസ് ട്രക്ക് കൂട്ടിയിടിച്ച് 10 പേർ മരിച്ചു, 22 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 7: 15 ഓടെ ദുങ്കർഗഡ് പ്രദേശത്തിന് സമീപം ദേശീയപാത 11ലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബിക്കാനെറിൽ നിന്ന് ജയ്പൂരിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു ബസ്.

മൂടൽമഞ്ഞും അമിത വേഗതയുമാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.

5 പേർ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു, മറ്റുള്ളവർ ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു. പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Rajasthan: 10 people killed, 20-25 injured in collision between a bus and truck on National Highway 11 near Shri Dungargarh in Bikaner district pic.twitter.com/Pcfc42xdix

— ANI (@ANI) November 18, 2019