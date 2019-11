ജെഎൻയു വിദ്യാർത്ഥികൾ മാർച്ച് നടത്തുന്നു, സംഘർഷാവസ്ഥ : നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ന്യൂ ഡൽഹി :ജെഎൻയു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫീസ് വർധനവ് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച്. പാർലമെന്റിലേക്ക് ലോങ്ങ് മാർച്ച് നടത്തുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ജെഎൻയു ക്യാമ്പസ്സിൽ . പോലീസ് നിരോധനാജ്ഞ (144) പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാൽ പോലീസ് വിലക്കുകൾ അവഗണിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രധാന ഗേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്നു. പോലീസ് ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികള്‍ പ്രതിഷേധവുമായി നീങ്ങുന്നത്. പ്രധാന ഗേറ്റിൽ പ്രതിഷേധക്കാരെ തടയുമെന്നു പോലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ പോലീസിനെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും വിന്യസിച്ചു.

Delhi: Jawaharlal Nehru University Students march towards Parliament over their demand of complete fee roll back along with other demands pic.twitter.com/iqdyDCzZQh

— ANI (@ANI) November 18, 2019