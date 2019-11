മുംബൈ:ദേവേന്ദ്ര ഫട്​നാവിസ്​ മഹാരാഷ്​ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്​തു. എന്‍.സി.പിയിലെ അജിത്​ പവാര്‍ വിഭാഗത്തി​ന്റെ പിന്തുണയോടെയായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ.

അജിത്​ പവാര്‍ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകും. ANI ആണ് ഇതിന്റെ വീഡിയോ സഹിതം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Devendra Fadnavis to take oath as Maharashtra Chief Minister again,NCP’s Ajit Pawar to take oath as Deputy CM pic.twitter.com/5v1Ycf3S5U

