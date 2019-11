റാഞ്ചി : മാ​വോ​യി​സ്റ്റ് ആ​ക്ര​മ​ണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഒരു പോലീസുകാരൻ കൂടി മരിച്ചു. ജാ​ർ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ ല​ത്തേ​ഹ​ർ ജി​ല്ല​യി​ൽ ജ​വാ​ൻ ശ​ഭു പ്ര​സാ​ദാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ഇ​തോ​ടെ മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം നാ​ലാ​യി. വീ​ര​മൃ​ത്യു വ​രി​ച്ച​വ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​റാ​ണ്. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി എ​ട്ട​ര​യോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണമുണ്ടായത്. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന പോ​ലീ​സു​കാ​ർ​ക്കു നേ​ർ​ക്ക് മാ​വോ​യി​സ്റ്റു​ക​ൾ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിവായിട്ടില്ല.

#UPDATE Jharkhand: One more security personnel succumbs to injuries sustained in Naxal attack in Latehar district, taking the death toll to four. https://t.co/g2GJGp11fN

— ANI (@ANI) November 22, 2019