മുംബൈ : ത്രികക്ഷി സഖ്യത്തിന്റെ ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ മഹാരാഷ്ട്രിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാറും ചുമതലയേറ്റു. ഇന്ന് രാവിലെ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് ഇരുവരും തങ്ങളുടെ ചുമതലയേറ്റെടുത്തത്. ശനിയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഫഡ്നാവിസും, ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി അജിത് പവാറും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പ്രവർത്തിദിവസമായതിനാലാണ് ഇരുവരും ഇന്ന് ഓഫീസിലെത്തിയത്. ശേഷം മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി യശ്വന്ത് റാവു ചവാന്റെ ഛായാചിത്രത്തിൽ ഇവർ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി.

Mumbai: Maharashtra CM Devendra Fadnavis and Deputy CM Ajit Pawar pay tribute to former Maharashtra Chief Minister Yashwantrao Balwantrao Chavan on his death anniversary, at Vidhan Bhawan pic.twitter.com/pWvdAmlHgk

— ANI (@ANI) November 25, 2019