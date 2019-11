ജനാധിപത്യം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു : മഹാരാഷ്ട്ര വിഷയത്തിൽ വിമർശനവുമായി രാഹുൽ ഗാന്ധി

ന്യൂ ഡൽഹി : മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സർക്കാർ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിൽ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ ലോക്സഭയിൽ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് വയനാട് എംപി രാഹുൽ ഗാന്ധി. ഒരു ചോദ്യം സഭയിൽ ഉന്നയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർഥവുമില്ലെന്നും, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജനാധിപത്യം കൊലചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രതികരിച്ചു.

Congress leader Rahul Gandhi in Lok Sabha: I wanted to ask a question in the House but it doesn't make any sense to ask a question right now as democracy has been murdered in #Maharashtra. pic.twitter.com/eZUCONJfop

