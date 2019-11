ന്യൂ ഡൽഹി : ആയുധങ്ങളുമായി മൂന്നുപേരെ പിടികൂടി. ഗുവാഹത്തിയില്‍ നിന്നുമാണ് ഇവരെ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സ്‍പെഷ്യല്‍ സെല്‍ പിടികൂടിയത്. ഐഇഡി ഉപകരണങ്ങൾ ഇവരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. ഡൽഹിയുൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടവരെയാണ് പിടികൂടിയത്.

Three people arrested by Delhi Police Special Cell (DPSC) in Goalpara, Assam along with improvised explosive devices (IED). According to DPSC they were from an ISIS inspired module, and have been sent to 10 day Assam police remand. https://t.co/E8zNOWom8E pic.twitter.com/8oHDAwEdUy

— ANI (@ANI) November 25, 2019