അഭിമാന നേട്ടവുമായി ഐഎസ്ആർഒ : കാർട്ടോസ്റ്റാറ്റ്-3 വിക്ഷേപണം വിജയകരം

വിശാഖപട്ടണം : അഭിമാന നേട്ടവുമായി ഐഎസ്ആർഓ. ഭൗ​മ​നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ചി​ത്രീ​ക​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള ‘കാ​ര്‍​ട്ടോ​സാ​റ്റ്-3 വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. ശ്രീ​ഹ​രി​ക്കോ​ട്ട​യി​ലെ സ​തീ​ഷ് ധ​വാ​ന്‍ ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാം വി​ക്ഷേ​പ​ണ ത​റ​യി​ല്‍​നി​ന്ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.28ന് കാ​ര്‍​ട്ടോ​സാ​റ്റ്-3’ കൃ​ത്രി​മോ​പ​ഗ്ര​ഹ​വു​മാ​യി കു​തി​ച്ചു​യ​ര്‍ന്ന പി.​എ​സ്.​എ​ല്‍.​വി- സി-47 ​17മിനിറ്റ് 40 സെക്കൻഡിൽ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി.13 നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളും കാര്‍ട്ടോസാറ്റിന് ഒപ്പമുണ്ട്.

Indian Space Research Organisation (ISRO) launches PSLV-C47 carrying Cartosat-3 and 13 nanosatellites from Satish Dhawan Space Centre at Sriharikota pic.twitter.com/z9GJ2OvtmW

13 commercial satellites from USA successfully placed in their designated orbits#PSLVC47

