ദുബായ്•എമിറേറ്റിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ച നോളജ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി (കെ.എച്ച്.ഡി.എ).

ഡിസംബർ 1, 2, 3 തീയതികളിൽ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കും. ഡിസംബർ 4 ന് ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കും.

അനുസ്മരണ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസംബർ 1, ഞായർ പൊതു-സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്കുള്ള അവധി ദിവസമാണ്. ഡിസംബർ 2, 3 തീയതികൾ യുഎഇ ദേശീയ ദിനം പ്രമാണിച്ചുള്ള അവധി ദിവസമാണ്.

It’s raining holidays! Schools will be closed on Dec 1, 2 & 3 for #CommemorationDay & UAE #NationalDay. Students & teachers will be excitedly skipping through school gates again on Dec 4. Enjoy! ❤️

