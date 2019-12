രാ​ജ്കോ​ട്ട്: അമ്മയോടൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന എ​ട്ടു വ​യ​സു​കാ​രി​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി മാ​ന​ഭം​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ല്‍ പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ല്‍. സി​സി​ടി​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച്‌ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തിൽ 22 വ​യ​സു​കാ​ര​നാ​യ ഹ​ര്‍​ദേ​വ് മ​ഷ്റു​വാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​തെ​ന്ന് രാ​ജ്കോ​ട്ട് പോ​ലീ​സ് ക​മ്മീ​ഷ​ണ​ര്‍ മ​നോ​ജ് അ​ഗ​ര്‍​വാ​ള്‍ അറിയിച്ചു. പോ​ക്‌​സോ വ​കു​പ്പ് ചു​മ​ത്തി​യാ​ണ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്. ബ​ലാ​ത്സം​ഗം, ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ല്‍, ക്രി​മി​ന​ല്‍ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന എ​ന്നീ കു​റ്റ​ങ്ങ​ളും പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ ചു​മ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ജ്കോ​ട്ടി​ലാ​ണ് ഭാ​ര​ത്ന​ഗ​റി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. പൊ​തു ഉ​ദ്യാ​ന​ത്തി​ല്‍ അ​മ്മ​യ്ക്കൊ​പ്പം കി​ട​ന്നു​റ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു പെ​ണ്‍​കു​ട്ടി​യെ ഇ​യാ​ള്‍ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​മ്മ​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ലാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്.

Gujarat: A man, accused of abducting and raping an 8-year-old girl at knifepoint in Rajkot, has been arrested by the police. Rajkot Police Commissioner Manoj Aggarwal says, “We arrested the accused Hardev, last night. He used to live here and work as a labourer. (01.12.2019) pic.twitter.com/Gn0tu3hdOe

— ANI (@ANI) December 1, 2019