അമരാവതി : യാത്രക്കിടെ എക്സ്പ്രസ്സ് ട്രെയിൻ പാളംതെറ്റി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ തിരുപ്പതിയിൽ നിന്നും ഷിർദിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഷിർദി എക്സ്പ്രസ്സ് ആണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. ഇന്ന് രാവിലെ 9.30തിന് കൊഡൂരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനു സമീപമുണ്ടായ അപകടം വാർത്ത ഏജൻസിയായ എഎൻഐ ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Andhra Pradesh: Shirdi Express from Tirupati to Shirdi got derailed at Koduru railway station today morning. All passengers are safe.

