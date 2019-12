മൂന്നാം നിലയില്‍ നിന്ന് താഴേയ്ക്ക് വീണ കുട്ടി രണ്ടാം നിലയുടെ ഗ്രില്ലില്‍ കുടുങ്ങി

മൂന്നുനിലക്കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളില്‍ നിന്നും രണ്ടുവയസുകാരന്‍ താഴേക്ക് വീണു. മൂന്നാം നിലയില്‍ നിന്ന് താഴേയ്ക്ക് വീണ മുഹമ്മദ് ജമാല്‍ എന്ന രണ്ടുവയസുകാരന്‍ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. താഴേയ്ക്ക് വീണ കുട്ടി രണ്ടാം നിലയുടെ ഗ്രില്ലില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു കുട്ടി. അല്‍പനേരം കഴിഞ്ഞ് ഗ്രില്ലില്‍ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ പിടി വിടുകയും കുട്ടി താഴേക്ക് പതിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ കുട്ടി വീഴുന്ന കണ്ട വഴിയാത്രക്കാര്‍ കുട്ടിയെ കയ്യില്‍ പിടിച്ച് രക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. കുട്ടിക്ക് പരുക്കുകളൊന്നും ഏറ്റിട്ടില്ല. ദൈവത്തോടും ജമാലിനെ രക്ഷിച്ചവരോടും നന്ദി പറയുന്നുവെന്ന് കുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛന്‍ പറഞ്ഞു. സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ കുട്ടിയുടെ മുത്തച്ഛന്‍ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല.

