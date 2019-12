റെ​വ: ബ​സും ട്ര​ക്കും കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് ഒൻപതു പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ റെ​വ​യി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ട‌​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. 23 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

Rewa: Five people have died and at least 7 have been injured in a collision between a truck and a bus. Injured have been admitted to hospital, rescue operations underway. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/ytYR0oDc06

