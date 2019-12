കൂട്ടബലാത്സംഗം : പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ തീവെച്ച് കൊല്ലാൻ ശമിച്ച് പ്രതികൾ , ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത് ഉന്നാവിൽ

ഉന്നാവ് : കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന് പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ പ്രതികൾ തീവെച്ച് കൊല്ലാൻ ശമിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. എഴുപത് ശതമാനം പൊള്ളലേറ്റ 23കാരിയെ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ലഖ്‍നൗവിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

UP: A woman was set-ablaze in Bihar area of Unnao. Police say, "Victim referred to a hospital in Lucknow for better treatment. We have rounded up 3 accused, search for 2 others is underway. Victim had earlier filed a rape case, one accuse in that case has also been rounded up". pic.twitter.com/wDnXQjrPo9

— ANI UP (@ANINewsUP) December 5, 2019